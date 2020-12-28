وزير العمل:إضافة مليار و800 مليون دولار لموازنة الوزارة لدعم الفقراء

وزير العمل:إضافة مليار و800 مليون دولار لموازنة الوزارة لدعم الفقراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الإثنين، اضافة تخصيص يقرب من ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.وقال الركابي، بحسب الصحيفة الرسمية، ان “وزارته شكلت لجنة لدراسة الموازنة التي خصصت لها ضمن موازنة 2021, فضلا عن دراسة آلية زيادة نسبة الشمول من المستفيدين برواتب الرعاية الاجتماعية، وامكانية رفع سقف مبلغ الاعانات وفقا للسيولة المالية المتوفرة”.وأضاف، أنه “تم تخصيص يقرب من ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.واكد، ان “اضافة التخصيص الى موازنة وزارته، سيعطيها مرونة كبيرة في شمول اعداد جديدة باعانات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة والمعين المتفرغ, فضلا عن النظر بامكانية رفع سقف الاعانة في ضوء التخصيص المالي الذي سيتوفر والسيولة المالية التي يمكن ان توفرها وزارة المالية بعد اقرار الموازنة”.وكان الركابي، قد كشف في وقت سابق، عن تقديم دراسة لشمول 600 ألف متقدم باعانات شبكة الحماية في موازنة العام المقبل، اذ قدمت وزارته دراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مخرجات اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والعمل، لشمول ما يزد عن 600 الف مستفيد جديد بموازنة 2021 من إعانات شبكة الحماية.يذكر ان وزارة المالية كانت قد أعلنت في الـ 19 من الشهر الحالي، ان الحكومة ستدعم بشكل فوري القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية بالموازنة العامة لتعويض الارتفاع بأسعار بعض السلع المستوردة، وكذلك زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من تعديل سعر الصرف الذي سيعطي الحكومة إمكانيات لدعم شريحة ذوي الدخل المحدود.

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