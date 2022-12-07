وزير العمل:منع دخول العمالة الأجنبية للبلد إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة

وزير العمل:منع دخول العمالة الأجنبية للبلد إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الاربعاء،مخرجات اجتماع لجنة تنظيم العمالة الأجنبية .وقال الاسدي في بيان ، إنه “تم الاتفاق على عدم منح الفيزا او رخصة دخول للعمالة الوافدة الى البلاد الا بعد الحصول على اجازة او رخصة عمل من وزارة العمل ومن ثم اكمال اجراءات وزارة الداخلية ودائرة الاقامة”.واضاف، ان “اجتماع اللجنة لهذا اليوم في مقر وزارة الداخلية تطرق الى اهمية هذا الملف واعطاءه اهمية كبيرة وتم الاتفاق على استمرار أجتماعات اللجنة خلال الايام المقبلة”.ولفت الى ان “المدة المقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع الملاكات المتقدمة في وزارات العمل والداخلية والخارجية والهجرة وستناقش مقررات عدة للوصول الى نتائج ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة الاجنبية الوافدة الى البلاد”.

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