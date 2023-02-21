وزير العمل اللبناني: لايوجد لدينا غير العراق في تقديم المساعدة وتشغيل اللبنانيين

وزير العمل اللبناني: لايوجد لدينا غير العراق في تقديم المساعدة وتشغيل اللبنانيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء، وزير العمل اللبناني مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق له.وتحدث رشيد عن “عمق العلاقات بين البلدين والتأكيد على ضرورة الارتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية”، مبيناً أن “العراق يقف إلى جانب لبنان”، فيما عبّر عن “الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة”.وأكد، “أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني لما يشكله هذا من أهمية في رفد أسواق العمل بذوي الاختصاص”.من جانبه، أكد بيرم أن “العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعباً هي علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة”، معرباً عن أمله بـ”تعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين في العراق وللعراقيين في لبنان”.ومضى بيرم إلى القول إن “العراق كان وما يزال مؤازراً ومسانداً ومتضامناً مع قضايا لبنان المشروعة”.

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