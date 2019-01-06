وزير العمل يرفض لقاء السفير الأمريكي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الأحد، عن كواليس الأمر الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارة الخارجية بتقديم سياقات ثابتة وموحدة للقاء بالوزراء المسؤولين.وافاد المصدر ، إن “السفير الأميركي في بغداد طلب قبل ايام من وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اللقاء به في منزله”، مبينا أن “الوزير رفض اللقاء بالسفير الأميركي في منزله واشترط عليه اللقاء في الوزارة بعد استحصال موافقة وزارة الخارجية”.وأضاف المصدر، أنه “عقب ذلك تقدم وزير العمل بطلب الى مجلس الوزراء يقضي بتقديم سياقات ثابتة وموحدة للقاء بالوزراء المسؤولين، وعلى اثرها صدر توجيه رئيس الوزراء بذلك.