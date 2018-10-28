وزير الكهرباء:اشكالية الوضع العراقي تكمن في “البيت كله”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاحد 28 تشرين الاول 2018، ان قادة العراق الحاليون مخطئون إن ظنوا ان صرف الاموال هو من يحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون في البلاد، على حد قوله.وقال الخطيب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، باللغة الإنجليزية، إن “هناك حاجة إلى إصلاح عميق في العراق، القادة الحاليون مخطئون إذا اعتقدوا أنهم قادرون على رمي الأموال لإصلاح المشاكل الموروثة”.وأضاف: “قد يكتشفون ذلك أنه عندما يكون خارج السلطة”.وتابع: “ليس المصباح الذي يحتاج إلى استبدال، بل المنزل بأكمله الذي يحتاج إلى الإصلاح”.