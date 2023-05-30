وزير الكهرباء:مفتاح التشغيل والاطفاء ما زال بيد إيران

وزير الكهرباء:مفتاح التشغيل والاطفاء ما زال بيد إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس الاثنين، مع وزير الكهرباء علي زياد فاضل السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات تجهيز التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية خلال بيان ، أن “الرئيس رشيد استقبل  في قصر بغداد وزير الكهرباء علي زياد فاضل وخلال اللقاء جرى بحث السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وآليات توزيعها وزيادة ساعات تجهيز التيار الكهربائي خلال فصل الصيف”.وأضاف البيان، أن “الرئيس أكد على أهمية التغلب على العراقيل من أجل تلبية حاجات المواطنين في كافة أنحاء البلاد، مشددآ على ضرورة العمل على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية سيما في مجال الطاقة، عن طريق الاستفادة من مختلف مصادر إنتاجها”.وأشار البيان، الى أن “الرئيس بين أن العراق ينعم بإمكانات ومهارات وثروات ممتازة يمكن من خلالها الاعتماد على نفسه في إنتاج الكهرباء شرط استغلال تلك الموارد على نحو جيد “.من جانبه اعترف وزير الكهرباء  بصرف 62 مليار دولار على الوزارة خلال السنوات السابقة  وان مفتاح التشغيل والاطفاء ما زال بيد إيران وكذلك عبر الوزيرعن شكره لجهود رئيس الجمهورية في تذليل العقبات أمام عمل وزارة الكهرباء ودعمها على طريق تنفيذ خططها في تطوير وتنمية قطاع الطاقة في البلاد، مؤكداً عزم الوزارة الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، وتعزيز التعاون معها وتنفيذ مشاريع مشتركة تحقق طموحات العراقيين في الاستقرار الدائم للطاقة الكهربائية.

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