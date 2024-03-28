وزير الكهرباء:نحتاج من 5-20 سنة للتخلي عن إستيراد الغاز من إيران!!

وزير الكهرباء:نحتاج من 5-20 سنة للتخلي عن إستيراد الغاز من إيران!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال الإطاري وزير الكهرباء  زياد علي فاضل، اليوم الخميس، إن البلاد تحتاج إلى مدة زمنية تصل الى نحو 5  وربما عشرين سنة للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني، وسد حاجة محطات توليد الطاقة من خلال الإنتاج المحلي ومن بلدان أخرى.وقال فاضل في حديث صحفي، “نحتاج من 5 – 20 سنة  للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني”.وأضاف أن إيران تطالبنا بتسديد 9 مليارات دولار كمستحقات استيراد الغاز ونحن جاهزين لتسديد المبلغ ، مردفا بالقول، “سنشتري الغاز من إيران بشروطها وليس بالشروط العراقية ،وقع وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاربعاء (27 اذار 2024)، عقدًا مع شركة الغاز الإيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.وهو العقد الرابع منذ 2006 ،وقالت الوزارة في بيان ، ان “وزير الكهرباء وقع عقدًا لتوريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات”، مبينة ان “العقد يتضمن معدلات ضخ تصل لـ 50 مليون متر مكعب يومياً، وتتفاوت كمياته بحسب حاجة المنظومة “.وأوضح البيان، ان “العقد تم توقيعه لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية بعد عشرين سنة وسد حاجة الكهرباء”.يذكر ان السوداني صدع رؤس العراقيين من تاريخ تسنمه منصب رئاسة الوزراءفي2022 ولغاية 20/3/2024 بعشرات من التصريحات بأن إستيراد الغاز من إيران سيتوقف بعد سنتين والاعتماد على الغاز العراقي ، علما ان حكومته وقعت عقدا بمبلغ 27 مليار دولار مع شركة توتال الفرنسية لاستخراج الغاز العراقي وتطوير 4 مشاريع في القطاع وكذلك وقعت على عشرات الاتفاقيات مع شركات عراقية وإماراتية لاستثمار الغاز بمليارات الدولارت وما زالت حكومته تشتري الغاز الإيراني دعما لاقتصاد إيران وتدمير العراق ونهب أمواله.

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