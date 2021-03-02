وزير الكهرباء الأسبق:عقود الكهرباء كانت تأتي بقصاصات من نوري المالكي

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد، الثلاثاء، أن عقود محطات الكهرباء تأتي بقصاصات من رئيس الوزراء حينها بالتعاون مع كتل سياسية، فيما بين أن أزمة الكهرباء مركبة وتتضمن أسباب فنية وسياسية.وذكر وحيد في حوار متلفز، انه “كان من المفترض أن تنتهي ازمة الكهرباء عام 2015″، مؤكداً انه “عام 2011 كتلة سياسية فرضت شراء محطات ديزل لا تحتاجها وزارة الكهرباء”.وأضاف: “كان من المفترض ان يكون استيراد الغاز من ايران مؤقت”، مشيراً إلى ان “الغاز الإيراني يذهب الى المحطات الاستثمارية وليس الوطنية”.وشدد على ضرورة “تحرير وزارة الكهرباء من تدخلات رئيس الوزراء والكتل السياسية”.وبين ان ” 10 الاف ميكاواط من الطاقة الكهربائية متعطلة حاليا”، متوقعا ان يكون “الصيف المقبل أسوأ من الصيف الماضي فيما يخص الكهرباء”.وتابع وحيد: “بعثت رسائل الصيف الماضي لرئيس الوزراء مضمونها تهيئة الصيف القادم بطاقة كهربائية غير الطريقة التقليدية المعمول بها حاليا لحل ازمة الكهرباء لم تصل للكاظمي الى الان”.