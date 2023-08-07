وزير الكهرباء :الحمدلله نحن على نهاية الصيف “وما قصرنا بالخدمة الكهربائية”!!

وزير الكهرباء :الحمدلله نحن على نهاية الصيف “وما قصرنا بالخدمة الكهربائية”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، عدة توجيهات لدعم تجهيز الطاقة وحماية خطوط النقل.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل ترأس اجتماعاً لغرفة عمليات طارئة، ضمت وكلاء الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، ووكيل الانتاج، والمستشار، فضلاً عن المديرين العامين في مقر الوزارة وشركاتها في العاصمة بغداد والمحافظات”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ‏تناول مراجعة شاملة ودقيقة في الحوادث التي شهدتها مؤخرا منظومة الكهرباء الوطنية، حيث إستعرض الوزير المواقف التي شهدتها الشبكة منذ الانطفاء العام والمشاكل والتعرضات الفنية، واللجان التحقيقية التي شكلت لتحليل الحوادث وبيان معرفة الاسباب ورفع تقاريرها ليتسنى لنا اتخاذ القرار، وتداول الحلول وأخذ الأراء الفنية من المختصين من الحاضرين، وعدم التعرض لها مجدداً للحفاظ على المنظومة وإنتاجها وساعات تجهيزها بالكهرباء للمواطنين”.وأشار إلى أن “الوزير استمع لما قدمه الوكلاء والمديرين العامين ورؤاهم في معالجة العوارض الفنية بالسرعة الممكنة”.وأكد الوزير، على “ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة من مركز السيطرة الوطني فيما يخص الصعود والنزول بمعدلات الإنتاج والمحافظة على الترددات، ومراعاة   الاحمال الحثية والميكا فار، ومراقبة التأرجح بالأحمال فيما يخص الخطوط الناقلة وعدم حدوثه”، مشددا على “عدم التهاون بتفعيل عمل بالمناولات وأجهزة الحماية كونها تؤدي غرض فصل الحوادث دون تعريض الشبكة للمشاكل”.وأشار إلى “أهمية العمل على تقوية ارتباطات الخطوط الناقلة بين المحافظات، وعدم تحميلها أكبر من سعاتها”، لافتا الى “اننا قطعنا شوطاً كبيراً من فصل الصيف الحالي ولم يتبق سوى أيام معدودة لتجاوز هذه الأزمة”.وذكر ان “أسباب انهيار الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية هو تعرضات أمنية إرهابية”، لافتا الى “ضرورة الانتباه والمراقبة ‏لمراكز السيطرة والمراقبين والمناوبين في محطاتنا التوليدية”.ووجه ‏مديرية الوقود بـ”الاستعداد لتأمين متطلبات الزيارة الأربعينية”، مطالبا بـ”بذل اقصى الجهود لتنفيذ خطة الوزارة ‏الخاصة بالصيف الحالي وتشكيل لجان للمراقبة والتنسيق العالي مع الوزارات والجهات الساندة

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