وزير الكهرباء يوجه بسرعة إنجاز محطة الانبار الغازية المركبة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير الكهرباء عادل كريم، بتنفيذ مشروع محطة الأنبار الغازية المركبة.وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن”وزيرها ترأس في قاعة الاجتماعات، بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، اجتماعاً مهماً ضم وفداً ممثلاً بشركة سبكو ٣ الصينية المنفذة لمشـروع محطة الأنبار الغازية المركبة، وبحضور مدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة ومدير عام شركة انتاج كهرباء المنطقة الوسطى”.أكد الوزير خلال الاجتماع، على”ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، حيث سيخدم المحافظات الغربية عند دخوله للخدمة خصوصا بعد توفر التخصيصات المالية، كونه سيرفد المنظومة الوطنية بطاقة إنتاجية جديدة قدرها ١٦٤٢ ميكاواط، بعد ان كان معطل بسبب التداعيات الامنية التي حصلت في محافظة الأنبار”.من جهتها طالبت الشركة، بـ”أستكمال الاعتمادات المالية، وازالة الهياكل القديمة، فضلاً عن مناقشة بعض الجوانب الفنية”ومن الجدير بالذكر ان محطة الأنبار الغازية المركبة تتكون من ست وحدات توليدية اربعة منها غازية دورة بسيطة، ووحدتين مركبتين وبطاقة اجمالية قدرها ١٦٤٢ميكاواط .