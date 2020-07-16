وزير المالية:أكثر من 10% من الموظفين فضائيين ومزدوجي الرواتب

وزير المالية:أكثر من 10% من الموظفين فضائيين ومزدوجي الرواتب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الخميس، أن أكثر من 10% من الموظفين فضائيين ومزدوجي رواتب.وقال علاوي في حديث متلفز، إن “الوضع الاقتصادي سيئ ونعمل على تقويته من خلال موارد غير نفطية”، لافتاً إلى أن “أكثر من 10 من الموظفين في الدولة العراقية هم فضائيون ومزدوجو رواتب”.وأضاف، أن “رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، لا يتحمل ما يمر به العراق”، مبيناً أنه “لا يمكن تحميل حكومتة المشاكل المالية التي عصفت بالبلاد”.وأكد علاوي، أن “الحكومة تحارب الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة”، مبينا أن “الوضع الاقتصادي سيء والحكومة تتجه للعمل على تقوية الاقتصاد العراقي بالاعتماد على الموارد غير النفطية وتعظيمها”.

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