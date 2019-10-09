وزير المالية:إعادة أكثر من 100 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم لوزارة الدفاع

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير المالية فؤاد حسين الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إصدار امر وزاري يقضي بإعادة أكثر من 100 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم إلى وزارة الدفاع.

وبحسب تغريدة لوزير المالية، عبر حسابه في تويتر، فإنه “وقع امرين وزاريين أحدهما بالموافقة على إعادة ما يزيد من ١٠٨ ألف منتسب من المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع والثاني بتوفير التخصيصات اللازمة لذلك”.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في جلسته التي عقدت الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019، برئاسة رئيس المجلس، عادل عبد المهدي، الحزمة الثانية لما أسماه “إجراءات المجلس العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين”.

وكان البرلمان العراقي قد صوت أمس الثلاثاء، على إعادة المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد وفتح باب التطوع في الدفاع.