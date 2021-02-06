وزير المالية:كتل سياسية متورطة في فساد نافذة بيع العملة والمالية النيابية تطالب بكشف أسمائها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- خاطبت اللجنة المالية النيابية، السبت، وزارة المالية، بشأن تصريحات وزيرها علي علاوي الأخيرة حول تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة.وذكرت اللجنة في بيان ، إنها “خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات، الوزير عن تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي”.وأضافت بالقول: “وذلك لغرض تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي”.وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي قال في مقابلة متلفزة: “لدينا ما يكفي من الأدلة بان مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك كتل سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها”.