وزير المالية :العراق دولة فاشلة في طريقه إلى الانهيار التام

وزير المالية :العراق دولة فاشلة في طريقه إلى الانهيار التام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ادلى وزير المالية علي علاوي، اليوم، بتصريح خطير حذر خلاله من تسريح العراق لموظفيه خلال عشر سنوات.وقال علاوي في تصريح صحفي، ان “هناك خطراً ومستوى تهديد كبير جدًا على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار العراق الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة وسرقة المال العام من قبل احزاب الفساد وعدم وجود حكومة الكترونية “.وأكد على “ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان”، مبينا ان “العراق قد يسرح موظفيه بعد 10 سنوات”.

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