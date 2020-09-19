وزيري المالية والنقل أول المستجوبين في البرلمان

وزيري المالية والنقل أول المستجوبين في البرلمان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل عباس يابر ، السبت ، عن أول استجواب تحت قبة البرلمان يطال وزير المالية علي علاوي ومن ثم النقل حسين ناصر الشبلي، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعاني سوء الإدارة والتخطيط.وقال يابر في تصريح  صحفي، إن “وزارة المالية أخفقت بالكثير من الأمور أبرزها الإصلاحات المالية”، مبينا أن “وزير المالية علي علاوي لم يقدم للبرلمان سوى تنظير إصلاحي لا أساس له من الصحة”.وأضاف أن “مجلس النواب أعطى جرس إنذار لحكومة الكاظمي مسبقا إلا أنها لم تسير وفق المنهاج الحكومي الإصلاحي بل ذهبت إلى مواضيع ثانونية”.وأوضح يابر أن “وزير المالية في حكومة الكاظمي سيكون اول المستجوبين ويليه وزير النقل خلال الايام القادمة”. 

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