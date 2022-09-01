وزير المالية وكالة يوجه باستكمال اتمتة هيئتي الكمارك والضرائب

وزير المالية وكالة يوجه باستكمال اتمتة هيئتي الكمارك والضرائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير المالية وكالةً إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، باستكمال متطلبات تطبيق الاتمتة في هيئتي الكمارك والضرائب.وذكرت الوزارة في بيان ، إن “وزير المالية وكالةً وجه بالإسراع في استكمال متطلبات تطبيق الاتمتة في هيئتي الكمارك والضرائب لتعزيز جانب الإيرادات الحكومية”.

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