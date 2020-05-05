وزير المالية يبحث مع الجهات المعنية”الوضع المالي والاقتصادي المنهار”في البلاد

وزير المالية يبحث مع الجهات المعنية”الوضع المالي والاقتصادي المنهار”في البلاد
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير المالية، فؤاد حسين، امس الاثنين، على ضرورة الاسراع في تأطير الحلول الفورية لتدارك الوضع المالي.وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية في بيان، إن “فؤاد حسين  نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية ترأس امس الاثنين المصادف ٤ آيار اجتماعاً تكميلياً موسعاً بحضور علي العلاق محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة التخطيط ومديري مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة وحضر الاجتماع ايضاً المدراء العامين لدوائر الموازنة، الضرائب، الكمارك، التقاعد والدين العام وذلك لاستكمال الجهود الحكومية في بحث اليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات البلد وخصوصا التحضير المسبق لتخصيصات شهر آيار في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط”.واوضح البيان، أنه “تم تدارس وضع السيولة النقدية الحالية والمودعة من قبل الحكومة في المصارف والهيئات التي تدر ارباحا سنوية وكيفية اعاده هيكلة هذه الاموال واستخدامها في سد النقص الحالي لتأمين رواتب موظفي الدولة العراقية”،واضاف: “كما ناقش الاجتماع التزامات الحكومه  في تسديد الديون الداخلية والخارجيه  بالاضافه الى ضرورة تمويل بعض المؤسسات الحكومية، نظرا لخصوصية عملها”.وبين انه “في محور آخر من محاور الاجتماع تم مناقشه كيفية توفير الغطاء القانوني أو القرار التشريعي العاجل لتامين السيولة النقدية المطلوبه للمستقبل سواءً كانت عن طريق الاقتراض الداخلي او الخارجي لسد النقص في عملية التمويل”. واكد وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، على “ضرورة تذليل جميع العقبات والاسراع في تأطير الحلول الفورية لتدارك الوضع المالي في البلاد، حيث توصل المجتمعون الى امكانية السير والنهوض من خلال الحلول الداخلية في الوقت الراهن على ان تبحث الحكومة خيارات اخرى في الاشهر المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *