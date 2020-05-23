وزير المالية يعلن من الرياض التخلي عن توريد الكهرباء والغاز من إيران

وزير المالية يعلن من الرياض التخلي عن توريد الكهرباء والغاز من إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير المالية علي عبدالامير علاوي، السبت، التخلي عن استيراد الغاز والكهرباء من ايران.وقال علاوي في تغريدة على تويتر، انه “تنفيذاً لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية قررنا الالتزام بعدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز والكهرباء من إيران”.هذه التغريدة دونها علاوي خلال الزيارة الى السعودية، وتأتي بعد ساعات من اعلانه التوصل الى اتفاق لتفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية.

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