وزير الموارد المائية:أردوغان وافق على إطلاق حصة العراق المائية لنهري دجلة والفرات

وزير الموارد المائية:أردوغان وافق على إطلاق حصة العراق المائية لنهري دجلة والفرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، السبت، مذكرة التفاهم مع الجانب التركي تلتزم بموجبها تركيا بأطلاق مياه عادلة ومنصفة لنهري دجلة والفرات.وقال الوزير في بيان ، ان”زيارته الأخيرة  الى تركيا أثمرت على مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي نجحت  حكومة الكاظمي بتفعيلها والتي  تتضمن التزام الجارة تركيا بأطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق  الى نهري دجلة والفرات”.وقدم الوزير  المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه مهدي رشيد الحمداني شكره للمبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه فيصل اوروغلو للأستجابة السريعة لطلب العراق بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين.

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