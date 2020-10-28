وزير الموارد المائية:حسم ملف المياه مع تركيا قريباً

وبين أن “بحر النجف هو منطقة منخفضة، فهو بالأساس بحيرة، وبالتالي هو لايحتاج لأن يكون سداً، فهو اساساً خزان أرضي تستفيد منه المنطقة في كل موسم”.وأكد أن “الوزارة عملت على المحافظة على الخزين المائي، وبدليل الخطة الصيفية التي مضت كانت من اكبر الخطط في الوزارة”.واِستطرد، بالقول: “الخطة الشتائية المقبلة هي ايضًا خطة كبيرة منذ أكثر من 10 سنوات، إذ لم نصل الى هذا المستوى من الزراعة”.وأكد أن “الوزارة أعدت خطة للفيضانات والسيول، فهناك خلية لادارة الفيضانات، وهذه الخلية معدة ومقسمة بين كل المحافظات، وهناك خطط متكاملة اعدتها الوزارة لاحتواء اي غزمة فيضانية”.وأشار إلى أن مشروع سد مكحول في المراحل النهائية، لغرض اقراره في وزارة التخطيط و مجلس الوزراء.وكان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا.