وزير الموارد المائية:لا توجد حماية دولية لحصة العراق المائية القادمة من تركيا

وزير الموارد المائية:لا توجد حماية دولية لحصة العراق المائية القادمة من تركيا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، أداء السفير العراقي السابق في تركيا حسن الجنابي، معتبرا أن أداء السفارة  تحسن بعد ان اصبحت بدون سفير.وقال الحمداني في حوار متلفز، إن “السفير العراقي السابق في تركيا حسن الجنابي  (وزير الموارد المائية الاسبق) تلكأ كثيرا في ايصال رسائلنا الى الجانب التركي”، مبينا أن “اداء السفارة العراقية في انقرة تحسن بعد ان اصبحت بدون سفير”.وأضاف الحمداني، أن “مجلس الوزراء اقر بروتوكول التعاون المائي لنهر دجلة مع تركيا”، مشيرا إلى “ العراق يعمل على مركز بحثي مشترك مع تركيا مقره في بغداد”.وأوضح أنه “لا توجد حماية دولية لحصة العراق المائية القادمة من تركيا”، لافتا إلى أن “عدم انضمام تركيا للاتفاقيات المائية الدولية نقطة ضعف تسجل عليها”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *