وزير الموارد المائية المصري يبحث في بغداد التعاون المشترك في إدارة المياه

وزير الموارد المائية المصري يبحث في بغداد التعاون المشترك في إدارة المياه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الموارد المائية المصرية، الاحد، أن وزيرها محمد عبد العاطي الذي وصل امس الى بغداد بزيارة رسمية تستمر خمسة ايام، سيبحث مع المسؤولين العراقيين آفاق التعاون المشترك في مجالات ادارة المياه.وقال وزير الموارد المائية المصري، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “وفداً فنياً مصرياً، يقوم بزيارة الى بغداد لمدة (5) ايام لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة بتشرين الاول 2020”.واوضح الوزير أن “المذكرة تتضمن عدة مجالات للتعاون، منها تقنيات الري الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الانهار والشواطئ، بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر”.واكد عبد العاطي “ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة”.يشار الى ان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي قد زار العراق وشارك في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، الذي جرى عقده يومي 13 – 14 اذار 2021، وجرى الاتفاق مع نظيره العراقي مهدي رشيد الحمداني على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.

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