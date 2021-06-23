وزير الموارد المائية يطمئن فلاحي النجف بـ ” وفرة المياه”

وزير الموارد المائية يطمئن فلاحي النجف بـ ” وفرة المياه”
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- طمأن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاربعاء، الفلاحين بشان توفير المياه خلال فصل الصيف.وقال الحمداني في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الاشرف: “سعداء في التواجد في النجف الاشرف، والزيارة تركز على السماع لمشاكل دوائرنا وقلة التخصيصات المالية”.وشدد على “حرص الوزارة على تأمين حصة مائية لانجاح الخطة الزراعية”، مؤكدا ان “المياه متوفرة في هذا الصيف، وندعو الفلاحين الى عدم القلق”.واضاف انه “تم مناقشة الكثير من المواضيع، ووجهنا الدوائر بتذليل الصعاب”، لافتا الى “عزم الوزارة تأهيل بحر النجف كونه يعد مصدرًا سياحيًا ويسهم برفع ايرادات المحافظة المالية”.وتابع، ان “المنطقة مؤهلة لتكون سياحية وسنعمل على ذلك بكل الإمكانات”.

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