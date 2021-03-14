وزير الموارد المالية:البرلمان التركي وافق على إطلاق الحصة المائية العادلة للعراق

وزير الموارد المالية:البرلمان التركي وافق على إطلاق الحصة المائية العادلة للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الأحد، (14 آذار، 2021)، أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق.وقال رشيد في تصريح صحفي، إن “المبعوث التركي الخاص أكد أن هناك اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل، بعدما وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي تلزم الحكومة التركية بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق“.وأضاف، أن “هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي تنفيذي قدمته الحكومة العراقية، وحققنا أكثر من 5 الى 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين“.وانطلقت في بغداد، امس السبت، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحت شعار (التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد المياه لتحقيق استدامتها)، ومن المقرر أن يستمر ليومين.ووقع العراق وتركيا في العام 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.

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