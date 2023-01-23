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مصدر سياسي يكشف عن القرارات المتخذة لتخفيض سعر صرف الدولار
وزير النفط:إضافة 6 مليارات برميل من النفط الخام و 32 مليار قدم مكعب قياسي الى الاحتياطي الوطني
تعرف على سعر صرف الدولار اليوم
نائب:البنك المركزي أصبح تحت السيطرة الإطارية الولائية لخدمة إيران
النفط النيابية:قانون النفط والغاز سيكون لصالح الإقليم
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مصدر سياسي يكشف عن القرارات المتخذة لتخفيض سعر صرف الدولار
وزير النفط:إضافة 6 مليارات برميل من النفط الخام و 32 مليار قدم مكعب قياسي الى الاحتياطي الوطني
تعرف على سعر صرف الدولار اليوم
نائب:البنك المركزي أصبح تحت السيطرة الإطارية الولائية لخدمة إيران
النفط النيابية:قانون النفط والغاز سيكون لصالح الإقليم
-
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