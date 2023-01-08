وزير النفط:الانتاج التجاري لمصفى كربلاء سيبدأ منتصف آذار المقبل

وزير النفط:الانتاج التجاري لمصفى كربلاء سيبدأ منتصف آذار المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد، ان الانتاج التجاري لمصفى كربلاء سيبدأ منتصف آذار المقبل، مشددا على التزام الوزارة بتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي.وقالت وزارة النفط في بيان ، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني زار مصفى كربلاء النفطي، واطلع على نماذج المنتجات الاولية للمصفى”.وقال عبد الغني خلال الزيارة “انني اطلعت على المنتجات الأولية بعد التشغيل التجريبي للوحدة الاولى للمصفى بطاقة 70 الف برميل ، ومنها ” البنزين ، الكيروسين ، الكاز”، وكانت وفق المواصفات المطلوبة والمخطط لها”، مشيرا الى انه “تم تحديد منتصف آذارالمقبل 2023 موعداً لبدء الانتاج التجاري بطاقات تصاعدية تدريجية، وصولاً الى الطاقة التصميمية (140 الف برميل باليوم ) نهاية تموز المقبل”.وأضاف، ان “انتاج المصفى من البنزين عالي الاوكتاين بدرجة “95” ، وبطاقة تتراوح من  (8-9) مليون لتر باليوم ، ويمكن زيادته الى (12) مليون لتر باليوم بعد عملية خلطه بمادة “النفثا ”  المنتجة من المصفى”، موضحا ان “انتاج المصفى سوف يغطي نسبة كبيرة تصل الى (75%) من الاستهلاك المحلي، والنسبة المتبقية من الاستيراد سيتم تغطيتها من الانتاج المحلي   بعد تطوير عدد من المصافي الاخرى”.وشدد على “التزام الوزارة بتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي”.وترأس نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني أجتماعاً حضره مدير عام شركة مصافي الوسط عائد عمران ومدير المصفى محمد فزاع ، الى جانب مديرائتلاف الشركات الكورية “اس .سي .بارك “، والاستشاري العالمي ، وعدد من المسؤولين في المصفى ، ومدير المكتب الاعلامي.كما أجرى جولة ميدانية في المصفى والمختبرات والاروقة الفنية والإدارية، مشيدا “بدور العاملين في التشكيلات النفطية لتفانيهم في العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني”.

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