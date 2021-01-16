وزير النفط:النفط العراقي يباع حاليا بـ 55 دولاراً للبرميل الواحد

وزير النفط:النفط العراقي يباع حاليا بـ 55 دولاراً للبرميل الواحد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، ان النفط العراقي يعد الاعلى سعراً في اسيا، لافتا الى ان النفط يباع حاليا بـ 55 دولاراً للبرميل وسيحافظ على هذه القيمة.وقال عبد الجبار في تصريح متلفز ، ان “برميل النفط سيحافظ على 55 دولاراً تقريباً، في حين ان نفط البصرة يباع بأعلى سعر بحدود 55 دولاراً للبرميل الواحد”.واضاف ان “النفط العراقي يعد الأعلى سعراً في آسيا”، لافتا الى ان “حصة العراق المقررة في أوبك تبلغ 2 مليون و800 ألف برميل”.وبين ان “إقليم كردستان غير ملتزم باستقطاعات العراق على وفق منظمة أوبك، وإدارة الثروة النفطية في الإقليم لا تصب في المصلحة العامة”. 

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