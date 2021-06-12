وزير النفط:تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار

بغداد/ شبكة أأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، السبت، تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار.وقال عبد الجبار في تصريح متلفز، إن “التقليص في قيمة استيراد المشتقات النفطية سيكون بمقدار اثنين مليار دولار”، لافتا الى أن “الوزارة انجزت ثلاثة مشاريع في شركة مصافي الوسط – مصفى الدورة “.واشار الى أن “هذه المشاريع هي افتتاح وحدة ازمرة جديدة التي تنتج كميات اكثر من السابقة من مادة البنزين المحسن عالي الاوكتاين، وكذلك افتتاح معمل الهيدروجين الذي يسهم بانتاج المشتقات الخفيفة كالبنزين المحسن، فضلا عن انجاز مجموعة من الخزانات الخاصة بالمشتقات الخفيفة”، مبينا أن ” هذه المشاريع ستسهم بتخفيض استيراد المواد التي تنتجها بنسبة تتجاوز 50 ٪”.واوضح عبد الجبار أن “المشاريع الجديدة التي انجزها كادر شركة مصافي الوسط ستقلل من قيمة الاستيراد بنسبة 90 ٪ مع نهاية عام 2022 اضافة الى أنها ستوفر فرص عمل للشباب”.