وزير النفط:س” نعمل” على زيادة استثمار الغاز وإيقاف حرقه

وزير النفط:س” نعمل” على زيادة استثمار الغاز وإيقاف حرقه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الأحد، أن الوزارة تحرص على زيادة استثمار الغاز من الحقول النفطية من خلال تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع استثمارية في شركة غاز البصرة وصولاً إلى معدل استثمار 1400 مليون قدم مكعب قياسي خلال السنوات القليلة المقبلة، لتقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد الوطني.وقال عبد الغني خلال زيارته لشركة غاز البصرة ولقائه بمدير عام الشركة والملاكات المتقدمة، بحسب بيان ، إن “شركة غاز البصرة التي تتمثل بالشريك الحكومي شركة غاز الجنوب والشركتين الأجنبيتين شل وميتسوبيشي، نفذت مشاريع لاستثمار الغاز وبلغ معدل الاستثمار الحالي 900 مقمق”.وأشار إلى أن “الشركة لديها مشاريع واعدة لإضافة طاقات جديدة من الغاز المستثمر لتصل هذه المعدلات الى 1400 مقمق باليوم من خلال تنفيذ  مشروع البصرة NGL الذي يشمل إنشاء وبناء معمل متكامل لاستثمار الغاز ويضم وحدتين كل واحدة بطاقة 200 مقمق، وسوف يرفد هذا المشروع الشبكة الوطنية بالغاز بما لا يقل عن 200 مقمق خلال الخمسة أشهر المقبلة”، موجهاً الشركة بـ”تقليص هذه المدة”، مضيفاً أن “الشركة عازمة على تحقيق هذا البرنامج ولديهم الهمة والعزم لتحقيق ذلك، ونحن نثمن جهود العاملين في الشركة على ما تم إنجازه من أعمال استثمار الغاز، بالاضافة الى جهودهم في دعم المجتمع  المحلي من خلال تنفيذ مشاريع بناء المدارس ومشاريع خدمية أخرى لها علاقة بالمحتوى المحلي، ونأمل أن تستمر هذه الجهود والإنجازات من أجل تحقيق الهدف وهو إيقاف حرق الغاز”.

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