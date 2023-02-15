وزير النفط:عقود جولات التراخيص تتضمن تطوير 6 حقول نفطية ورقع استكشافية

وزير النفط:عقود جولات التراخيص تتضمن تطوير 6 حقول نفطية ورقع استكشافية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء، إن الأسبوع المقبل سيشهد حفل التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة.وقال عبد الغني في بيان ، إن “العقود تتضمن تطوير 6 حقول ورقع استكشافية وهي اولاً: (استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية، ثانياً:  تطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتم إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية أيضاً، ثالثاً: تطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (يو أي جي) الصينية، رابعاً: تطوير وإنتاج حقول (كلابات – قمر) في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية، خامساً: تطوير وإنتاج حقول (الخشم الاحمر-انجانة) في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية، سادساً: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية”.وأشار عبد الغني، إلى “أهمية التوقيع النهائي والتعجيل بتفعيل العقود من أجل مباشرة الشركات الفائزة بأعمال تطوير الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية، بعد مصادقة  مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع من شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23015 ط لسنة 2023) التي نصّت على “المضيّ بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية (الجولة الخامسة) توقيعاً نهائياً وتفعيلها، لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *