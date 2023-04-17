وزير النفط:ماضون في إنهاء حرق الغاز العراقي

وزير النفط:ماضون في إنهاء حرق الغاز العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، عن المضي بخطط طموحة لانهاء حرق الغاز في العراق مبينا اننا نتطلع للاكتفاء محليا.وقال عبد الغني في حديث صحفي، إننا “جادون بتطبيق البرنامج الحكومي بما يتعلق باستثمار الغاز وان المعامل المزمع انشائها وافتتاح مراحلها الاولية بالفترة المقبلة سيما تلك التي يتم انشائها في ارطاوي”.وبين ان “معمل البصرة NGL هو أحد المعامل الكبيرة ويستخدم تكنولوجيا متطورة في استثمار الغاز وتحليته فهو يستثمر الغاز الحلو والحامضي فهو يحتوي على وحدتين رئيسيتين كل واحدة انتاجها 200 مليون قدم مكعب باليوم وسيتم افتتاح الاولى في نهاية شهر أيار فيما سيكون العام المقبل كفيلا بأفتتاح المرحلة الثانية فيه”.وتابع ان “واحدة من الأشياء الرئيسية في هذه المعامل هو قابليته العالية باستخلاص السوائل وبالتالي فأن هذا المعمل وبهذه الطاقة سنستثمر فيه 3600 طن من الغاز السائل وكلها ستصدر إلى الخارج ما سيساهم في زيادة مكانة العراق علميا في إنتاج الغاز السائل وتصديره”.وأضاف وزير النفط ان “الغاز الذي سينتج سيكون بنقاوة عالية مما سيجعله بوابة إيجابية لان يستخدم بتشغيل محطات الكهرباء لانه خالي بنسبة 99.6 من السوائل”.

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