وزير النفط:مصفى كربلاء سيساهم في تلبية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية

وزير النفط:مصفى كربلاء سيساهم في تلبية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، رئيس وأعضاء ائتلاف الشركات الكورية بقيادة هونداي، بحضور  مدير عام شركة المشاريع النفطية، ومدير عام شركة مصافي الوسط.وذكرت وزارة النفط في بيان، أن الوزير “استمع  إلى إيجاز قدمه ممثل ائتلاف الشركات الكورية عن خطط زيادة الانتاج التدريجي وصولاً الى الطاقات التصميمية، وفق التوقيتات المخطط لها”.وشدد وزير النفط، على “أهمية تدريب العاملين من الشركات الوطنية، لإدارة العملية الإنتاجية في المصفى بشكل كامل بالاستفادة من الخبرة العالمية والتكنلوجيا المتقدمة في الصناعة التكريرية”.وأكد على “الأهمية الاقتصادية لمصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم ومساهمته في تلبية جزء كبير من الحاجة المحلية، من المنتجات النفطية وبجودة عالية”.

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