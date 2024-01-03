وزير النفط:نعمل على زيادة الإنتاج النفطي للوصول إلى (6) ملايين برميل يوميا

وزير النفط:نعمل على زيادة الإنتاج النفطي للوصول إلى (6) ملايين برميل يوميا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني،اليوم الأربعاء، الوزارة تعمل على تعزيز مشاريع ادامة وزيادة الانتاج النفطي ، وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية وصولاً الى معدل إنتاج بـ6 ملايين برميل يوميا.جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع القيادي للعمليات داخل الوزارة.وفي قطاع التصفية قال الوزير: حققنا زيادة كبيرة في الانتاج ، ونخطط للوصول الى الاكتفاء الذاتي ، وإيقاف الاستيراد ، وسوف تشهد الفترة المقبلة أنجاز عدداً من المشاريع الواعدة التي تحقق أهدافنا .وأضاف “نجحنا في تعزيز مشاريع إستثمار الغاز المصاحب ، وشهدت الفترة الماضية زيادة في كميات الغاز المستثمر من الحقول النفطية ، وسوف يشهد هذا العام أضافة (200 )مقمق من الحقول المستثمرة ضمن مهام عمل شركة غاز البصرة ، فضلاً عن الزيادات الواعدة من حقول شركتي نفط ميسان وذي قار .واستطرد عبد الغني قائلا: نعمل على إعادة استئناف تصدير النفط الخام عبر المنفذ الشمالي ، لتعزيز الإيرادات المالية لدعم خزينة الدولة، في إشارة إلى اقليم كوردستان.وتابع بالقول إن الوزارة حققت في عام 2023 زيادة في الإيرادات المالية عن المخطط لها ، ونأمل تحقيق المزيد خلال العام الجديد .

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