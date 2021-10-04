وزير النفط:وصول سعر النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما

وزير النفط:وصول سعر النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الإثنين، إن وصول سعر النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما، مضيفا أن أوبك تستهدف استقرار السوق.وأكد عبد الجبار في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، إنه يعمل على “برنامج يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد إلى ثمانية ملايين برميل يوميا”، واصفا إياها بأنها “قدرة متوازنة”.وأضاف الوزير أن “العراق يطمح لتحقيق هدف زيادة إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعبة قبل 2025”.وأشار عبد الجبار، إلى أن “وصول سعر النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما، مضيفا أن أوبك تستهدف استقرار السوق”.

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