وزير النفط: إيران تصدر نفطها بوثائق عراقية مزورة وقد أخبرنا الجانب الأمريكي بذلك

وزير النفط: إيران تصدر نفطها بوثائق عراقية مزورة وقد أخبرنا الجانب الأمريكي بذلك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في حديث متلفز، اليوم، إن الناقلات الإيرانية تستخدم “وثائق عراقية مزورة” للالتفاف على العقوبات. وأضاف أنه أبلغ الجهات الأمريكية المختصة بالأمر “بشفافية كاملة”، وقال إن هذه الناقلات ليس لها أي صلة بالعراق. وقال عبد الغني إنه علم بذلك من خلال تقارير شفهية حول ضبط ناقلات تحمل وثائق عراقية.وفي هذه المقابلة التلفزيونية، قال عبد الغني بشأن ما إذا كانت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) من المحتمل أن تتعرض لعقوبات بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية: “تبيع سومو النفط الخام فقط للشركات التي تمتلك مصافيها الخاصة ولا تتعامل مع شركات تجارية وسيطة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *