وزير النفط الإيراني:لن نسمح للعراق باستثمار غازه!!

وزير النفط الإيراني:لن نسمح للعراق باستثمار غازه!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير النفط الايراني، بيجن زنكنه، الاربعاء (02 ايلول 2020)، إن المنطقة لا يوجد فيها احد يؤمن احتياجات العراق من الغاز سوى إيران.وقال زنكنه في تصريح صحفي إن “صناعة الكهرباء في العراق ناشطة بفعل الغاز الايراني”، مبينا أن “الغاز الايراني بالنسبة للعراق ذو جدوى اقتصادية كبيرة فهو يحل محل الكازوئيل والذي تعادل قيمته ضعفي قيمة الغاز الايراني الذي نبيعه للعراق”.واضاف أن “العراقيين يعرفون انه لا يوجد في المنطقة أحد يؤمن احتياجاتهم من الغاز ، لقد وقعوا عقودا لانتاج الغاز داخل بلادهم ، فهو موجود في العراق ويمكن الاستفادة منه لكن هذا الأمر يحتاج الى وقت وبالتالي فهم يرغبون حاليا باستيراد مزيد من الغاز الإيراني”.وتابع وزير النفط الإيراني أن “أن توليد الكهرباء في العراق يجري باستخدام الغاز الايراني، فهو ذو جدوى اقتصادية لانه بديل جيد للكازوئيل وأقل سعرا منه بمقدار الضعفين”، مشيرا إلى أنه “لم يسمع بأن لعراق ليس بحاجة الى الغاز الايراني ، ولم يصرح أي مسؤول بذلك”.وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، كشفت الثلاثاء (11 آب 2020)، عن خطة لاستثمار الغاز المصاحب خلال المرحلة المقبلة، فيما أشارت إلى مفاتحة الشركات العالمية لاسثمار الغاز المصاحب.وقال عضو اللجنة صادق السليطي، في تصريج لصجيفة الصباح، إنه “سبق للجنة ان طالبت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة الاهتمام بملف الغاز المصاحب، اذ لا يمكن للعراق ان يتقدم خطوة واحدة اذا لم يركز على هذا الملف المهم ويوقف هدر هذه الثروة”.وأضاف، أن “وزير النفط احسان عبد الجبار شكل لجنة وبانتظار استكمال الدراسة الكاملة لاستثمار الغاز المصاحب”.وأشار السليطي، إلى أن “الوزارة فاتحت شركات عالمية وبانتظار موافقتها على استثمار الغاز، على ان يظهر عملها بشكل واقعي خلال الاشهر الستة المقبلة”.وحمل عضو اللجنة “وزارات النفط السابقة مسؤولية اهدار المليارات من الدولارات بحرق الغاز في الهواء والتركيز على استخراج الثروة النفطية وبيع الخام فقط”. 

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