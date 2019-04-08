وزير النفط الإيراني:ما قدمه عبد المهدي لإيران يفوق الخيال

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، عن توقيع بلاده مع العراق على اتفاق لتطوير حقلي نفط على الحدود بين البلدين.ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية “شانا عن الوزير، أن “المحادثات أسفرت عن توقيع اتفاق مشترك مع العراق لتطوير حقلَي نفط: حقل “نفط الفكة” ، وحقل “مجنون” جنوباً على الحدود مع العراق”.واضاف، أن “ديون العراق نتيجة استيراد الغاز من إيران بلغت نحو مليار دولار”، مؤكدا ” ان ما قدمه عبد المهدي لايران خلال زيارة روحاني للعراق وزيارته لطهران تفوق الخيال تمثلت في الاتفاقيات السيادية والاقتصادية ايران الرابحة الاولى منها” . مشيرا الى أنه “من المقرر أن يتسلم البنك المركزي الإيراني مبالغ تصدير الغاز إلى العراق بالدولار وليس بالدينار العراقي لان العراق لم يلتزم بالعقوبات الامريكية”.ولفت الى أنه “بالنظر إلى عدم وجود تطور في صناعات البتروكيماويات والغاز في العراق، هناك رؤية واضحة للتعاون المشترك بين البلدين”، مبيناً أن “إيران لديها عديد من القدرات في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات سوف تضعها في خدمة العراق”.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجرى السبت والاحد 5-6 نيسان الجاري زيارة الى ايران بحث تنفيذ الاتفاقات الثنائية العراق الخاسر الاكبر فيها,وقال عبد المهدي، الأحد، 07 نيسان، 2019، خلال كلمته بأعمال المنتدى الاقتصادي العراقي – الايراني الذي عقد بغرفة تجارة طهران إن “زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق كانت مفصلية، وتاريخية، حققنا فيها الكثير، من بينها الاتفاق على وضع شط العرب والغاء رسوم الزوار الايرانيين الذي يبلغ عددهم نحو 9 مليون زائر سنويا وتمرير انابيب النفط والغاز وسكك الحديد وصولا الى سوريا على حساب العراق.