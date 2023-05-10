وزير النفط الإيراني في بغداد لتحقيق مزيدا من المكاسب على حساب مصالح العراق

وزير النفط الإيراني في بغداد لتحقيق مزيدا من المكاسب على حساب مصالح العراق
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن موقع وزارة النفط الايرانية “شانا”، الأربعاء، أن وزير النفط جواد أوجي يتوجه الى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد اليوم للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأشار الموقع الى أن “وزير النفط الايراني سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزيري النفط حيان عبد الغني والكهرباء زياد علي فاضل، لبحث زيادة مستوى التعاون في قطاع الطاقة”. ويأتي ذلك غداة انعقاد اجتماع اللجنة العليا الايرانية العراقية المشتركة في قطاع النفط، حيث ترأس الجانب الايراني مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسدزادة. يذكر ان زيارة وزير النفط الايراني هو لتجديد عقد شراء غازها باسعار مضاعفة مستغلة الحكم الاطاري في العراق.

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