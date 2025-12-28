آخر تحديث:
وزير النفط: معدلات الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب تجاوزت 70 %
مصدر كردي:حزب بارزاني يرشح (اشواق الجاف) لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان
العصائب: الإطار اليوم سيحسم المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان
مصدر من حزب بارزاني: الحزب سيفرض شروطه على القوى السنية والشيعية للحصول على الامتيازات
مصدر مطلع: حصص المناصب لم تناقش داخل البيت السنّي
- عربية ودولية
روسيا: نشر أي وحدات أوروبية في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة
أمريكا:إسرائيل تعرقل الانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
(14) دولة تندد بقرار إسرائيل بإنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة
غضب أمريكي من استيطان إسرائيلي في غزة
الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوماً جوياً صباح اليوم على كييف
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة الزراعة:المواطن العراقي لا يثق بالمنتجات الزراعية المستوردة
اليوم ..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
نائب سابق: سعر 60-65 دولار لبرميل النفط يؤمن الرواتب الشهرية
وزارة النفط: أكثر من (6) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السفير الإيراني: حماية النظام السياسي في العراق من مسؤولية بلادي!
الإطار الإيراني: أمريكا قالت للمرجعية لا علاقة لنا بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة
مصدر مطلع: الأسدي أو المندلاوي احدهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان وإيران هي القرار
بعد استلامه (30) مليون دولار باع أولاد صدام للأمريكان..نواف الزيدان يعترف بخيانته
ميليشيا العصائب تتراجع عن “النزع” وتؤكد انها ستبقى لحماية إيران ومشروعها
