وزير النفط والسفير البريطاني يبحثان التعاون في مجال الطاقة

وزير النفط والسفير البريطاني يبحثان التعاون في مجال الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة.وذكر  المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، استقبل اليوم، السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة”.واضاف البيان أن “اللقاء حضره كلا من مدير قسم التجارة الدولية، ومديرة العمليات و مستشار التجارة الدولية لقطاع الطاقة في السفارة البريطانية”.

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