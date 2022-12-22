وزير النفط يؤكد على أهمية استثمار الغاز من حقلي الناصرية والغراف

وزير النفط يؤكد على أهمية استثمار الغاز من حقلي الناصرية والغراف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، على أهمية  مشروع استثمار الغاز من حقلي الناصرية والغراف والتي تقع ضمن اهتمام وأولويات الحكومة ووزارة النفط لأهميته بإضافة أكثر من 200 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) إلى الإنتاج الوطني من الغاز، معتبراً أن المشروع يمثل أحد أهداف المنهاج الحكومي.وقال عبد الغني في بيان ، إنه وجّه “وفداً وزارياً ضم كلاً من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ومدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي ومديرهيئة المشاريع والصيانة في غاز الجنوب “مدير المشروع” بالوقوف على تصنيع الأجهزة والمعدات والكابسات والأبراج الخاصة بالمشروع مباشرة، والتعجيل بشحنها من إيطاليا إلى موقع العمل، والتشديد على الالتزام بالتوقيتات والجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع شركة بيكرهيوز العالمية”.من جانبه، ذكر وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، أن “الفريق المكلف من قبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط التقى المسؤولين في الشركة المقاولة، وتم الاستماع إلى عرض قدمه رئيس الشركة عن أبرز خطوات تنفيذ المشروع الذي من المؤمل المباشرة بالإنتاج منه نهاية العام 2023”.وأضاف حطاب، أن “الفريق الوزاري زار مواقع تصنيع الأجهزة والمعدات التي من المؤمل وصولها إلى العراق تباعاً خلال الربع الأول من العام 2023 وتم نقل توجيه الوزير إلى الشركة المقاولة بضرورة التسريع في عملية نصب وتشغيل محطات استثمار الغاز في مواقع العمل”.

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