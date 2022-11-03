وزير النفط يؤكد على أهمية تطوير الحقول النفطية وزيادة الإنتاج

وزير النفط يؤكد على أهمية تطوير الحقول النفطية وزيادة الإنتاج
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، الالتزام بزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز المصاحب.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير النفط حيان عبد الغني، زار مقر شركة نفط البصرة والتقى بمدير عام الشركة والملاكات القيادية”.وأكد عبد الغني، “حرص الوزارة على وضع منهاج عمل معجل لزيادة وإدامة الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز المصاحب، انسجاماً مع مفردات البرنامج الحكومي”، موجها “ادارة  الشركة باعداد خطة معجلة تشمل مشاريع زيادة وإدامة الانتاج  وتطوير الحقول النفطية والاستثمار الامثل للغاز وتاهيل البنى التحتية، انسجاماً مع الخطط والالتزامات الواردة في المنهاج الحكومي، لما تشكله شركة نفط البصرة من اهمية كبيرة لتحقيق هذا الهدف”.وشدد وزير النفط على اهمية “تطوير الحقول النفطية التي تقع ضمن مسؤوليات الجهد الوطني، ودعم  مشاريع زيادة الطاقات الخزنية والتصديرية، وشبكة الانابيب البحرية”، لافتا الى “ضرورة تطوير المؤانى التصديرية وبما يتناسب مع اهميتها لكونها البوابة التصديرية الرئيسية للنفط العراقي، وتوفير وسائل الراحة للعاملين في الموانئ التصديرية من خلال بناء مجمع سكني دائمي يضم جميع متطلبات الاقامة والخدمات المثالية في هذه المواقع”.واوعز الى الشركة “بتكثيف جهودها في أطار دعم وتنفيذ المشاريع ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعية وخصوصاً القطاع الصحي والقطاعات الخدمية الاخرى بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية في المحافظة”، مشدداً على  أهمية “الاهتمام بالمحافظات المنتجة ومنها البصرة التي تحتاج منا الكثير من الاهتمام والرعاية والدعم”. وأشاد وزير النفط  “بجهود العاملين في شركة نفط البصرة في ادامة وزيادة الانتاج، والصادرات النفطية، وتحقيق ايرادات مالية كبيرة ترفد الموازنة الاتحادية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *