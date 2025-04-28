وزير النفط يؤكد على أهمية توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية

وزير النفط يؤكد على أهمية توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي لوزارة النفط في بيان ،الاثنين، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد ترأس الاجتماع الرابع لهيئة الرأي لعام 2025″.واكد الوزير خلال الاجتماع وفق البيان بـ”أهمية توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، من الغاز المنتج والمستورد وأنواع الوقود الأخرى”.ووجه الوزير بـ”ضرورة تعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد، استعداداً لاستخدامه خلال فصل الصيف القادم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية”.وأضاف البيان، أنه “حضر الاجتماع وكلاء الوزارة والمستشارون والمدراء العامون لشركات ودوائر القطاع النفطي”.واشاد الوزير بـ”جهود الملاكات الفنية والهندسية والإدارة العليا لشركة المشاريع النفطية والتشكيلات المساندة لها، لتميزهم في تنفيذ مشروعي مد انبوب نقل الغاز في البصرة والخاص بنقل الغاز المستورد، ومشروع مد انبوب غاز المحمودية – بسماية المخصص لنقل الغاز إلى محطة بسماية الكهربائية” .وتابع البيان، أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها” .

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