آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المقبل في بغداد
المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
وزير النفط يؤكد على أهمية توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية
شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسلطة التنفيذية لم تتخذ أي إجراء فعال بصدد ذلك
نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
-
- عربية ودولية
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
الأونروا: أهالي غزة في دوامة العنف والحرمان القاتل
تبادل بإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية وتدهور بالعلاقات
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية والإمارات وقطر منتصف الشهر المقبل
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المقبل في بغداد
وزير النفط يؤكد على أهمية توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية
العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
اليوم..ارتفاع في اسعار صرف الدولار
موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%
-
- رياضية
ليفربول يفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز رسمياً
مواجهات مهمة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..إنطلاق منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للكاراتيه:توقف المنح المالية وراء عدم مشاركة العراق في بطولة آسيا
الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
-
- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى
نائب يوجه تحذير إلى الناخبين..لا تنخدعوا مرة سادسة بهم لأنهم خونة وسراق وكذابين
مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة
الولاء والارتباط..السوداني يسخر موارد العراق لمساعدة إيران جراء انفجار ميناء رجائي
حكومة السوداني بكاء وعزاء على انفجار ميناء رجائي في إيران
-
- اذاعة INN