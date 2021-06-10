وزير النفط يؤكد على إنجاز المشاريع الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني

وزير النفط يؤكد على إنجاز المشاريع الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير النفط احسان عبدالجبار، الخميس، ضرورة إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني، فيما اشار الى اهمية تطوير العمل في شركة غاز البصرة لزيادة الانتاج لتوفير الوقود الغازي.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ، إن “وزير النفط احسان عبد الجبار ترأس اجتماعا استثنائيا لهيئة الرأي تم خلاله مناقشة مشاريع وخطط الوزارة الستراتيجية والاستثمارية الكبرى، حيث استعراض خطط تطوير الحقول النفطية والتأكيد على انجاز المشاريع دعما للاقتصاد الوطني”.واضاف انه “تم مناقشة خطة المشاريع الكبرى لشركة نفط البصرة في مجال تطوير القدرات الخزنية والتصديرية فضلا عن مشروع جمع الغاز المتكامل الذي يتم من خلاله جمع وتكرير الغاز من حقول (الطوبة، اللحيس، ارطاوي، مجنون) والمشاريع المتعلقة بهذا المشروع الكبير وأهمها تطوير حقل ارطاوي وتشييد منشآت الماء المركزي والبنى التحتية”.واكد الوزير خلال الاجتماع “على اهمية المضي بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني لا سيما في مجال استثمار الغاز ومشاريع التصفية التي تعمل الوزارة على تنفيذها من خلال الجهد الوطني او من خلال التعاون مع الشركات العالمية”.واستمع الوزير واعضاء هيئة الرأي الى شرح قدمه المدير التنفيذي لشركة غاز البصرة “مالكوم” بشأن خطة الاعمال المالية لتطوير العمل في الشركة لعام ٢٠٢١ والمتضمنة اضافة وحدات (NGL) خلال السنوات ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ بالاضافة الى خطط جمع وتصدير الغاز، مؤكدا على “ضرورة تطوير العمل في الشركة من خلال استثمار كافة الامكانات لزيادة الانتاج لتوفير الوقود الغازي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية”. كما استمع المجتمعون الى العرض الذي قدمته شركة CPECC  الصينية بشأن مشروع غاز لصالح شركة نفط ميسان والذي يعد الاول من نوعه في المحافظة وآليات الاسراع بالقرارات الفنية والتجارية للمشروع.و تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المهمة في قطاع التصفية منها متابعة انجاز مشروع مصفى كربلاء في شركة مصافي الوسط  ومشروع FCCفي شركة مصافي الجنوب وتم التاكيد على ضرورة الانجاز وفق الخطط المعدة.

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