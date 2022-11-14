وزير النفط يدعو وزارة المالية بتسديد ديون وزارة الكهرباء البالغة 23 تريليون دينار

وزير النفط يدعو وزارة المالية بتسديد ديون وزارة الكهرباء البالغة 23 تريليون دينار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، بحسم الملفات المشتركة مع وزارة الكهرباء.وذكر بيان للوزارة ، أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، ترأس الاجتماع القيادي للعمليات، مع وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع والمدراء العامين للشركات والدوائر المعنية وممثل وزارة الكهرباء ومدير المكتب الإعلامي”.وأكد وزير النفط خلال الاجتماع، “حرص الوزارة على أهمية العمل والتنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجاتها من الوقود بأنواعه خدمة للصالح العام”، موعزاً “بحسم الملفات المشتركة بين الوزارتين وتحمل الاطراف المسؤولية المهنية، فضلا عن تحديد اولويات تنفيذ مشاريع تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بإنواع الوقود والغاز”.وشدد على “تفعيل وتنشيط اللجنة المشتركة بين الوزاتين من أجل التواصل اليومي، لمعالجة الحاجات الضرورية والحالات الطارئة”، معربا عن أمله “قيام وزارة المالية بمعالجة وحسم ملف ديون وزارة النفط على وزارة الكهرباء البالغة أكثر من 23 ترليون دينار، التي تسبب في وجود عجز مالي لبعض الشركات النفطية”.وشدد على ضرورة “الاسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من حملة توزيع مادة النفط الابيض في بغداد والمحافظات، والإنتهاء من توزيع الحصة المقررة على المواطنين وفق البطاقة الوقودية”، موجها “بتغطية أحتياجات النازحين من مادة النفط الابيض في المخيمات وخارجها، وخصوصاً في نينوى، أربيل، دهوك بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية الأخرى”.واكد على “العمل الميداني والمتابعة اليومية لمواقع العمل، من أجل الوقوف على الحاجات الاساسية والضرورية للمواطنين، وبما يرتقي بالاداء المهني”، مشيرا الى “استمرار المراقبة والمتابعة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية لعمليات المتاجرة غير القانونية بالمنتجات النفطية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والعمل على الحد منها”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *