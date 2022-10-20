وزير النفط يعلن عن التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء

وزير النفط يعلن عن التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء.وذكر إسماعيل في كلمة له خلال حفل تشغيل مصفى كربلاء، أن “مشروع مصفى كربلاء المقدسة يعد هو الأضخم منذ أربعين عاماً مضت”، مبيناً، أن “المشروع بدأ تشغيله تجريبياً”.وأضاف، أن “المشروع سينتج تسعة ملايين لتر من مادة الكازولين (بانزين عالي الاوكتاين)”، مشيراً الى أن “المشروع سيساعد في حفظ المال العام”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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