وزير النقل:استكمال محافظة الديوانية متطلبات طريق التنمية

وزير النقل:استكمال محافظة الديوانية متطلبات طريق التنمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في منظمة بدر وزير النقل رزاق محيبس، الاثنين، استكمال محافظة الديوانية متطلبات طريق التنمية.وقال محيبس في بيان، إن “محافظة الديوانية هي الأولى من بين المحافظات التي استكملت متطلبات طريق التنمية الحيوي”، مبينا أن “مسافة مسار الطريق الذي يمر بالديوانية يتخطى الـ100 كيلومتر”.وأضاف أن “محافظة الديوانية بإمكانها استثمار مسار الطريق الذي يمر عبرها”، مؤكداً أن “هناك جهود حثيثة لتطوير قطاعي النقل والسكك في المحافظة”.

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