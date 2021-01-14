وزير النقل:الضجة التي أثيرت ضد التعاقد مع شركة “دايو “سببها أهمية ميناء الفاو

وزير النقل:الضجة التي أثيرت ضد التعاقد مع شركة “دايو “سببها أهمية ميناء الفاو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد وزير النقل، ناصر الشبلي، الخميس، على رافضي التوقيع الأخير مع شركة دايو الكورية لانجاز مشروع ميناء الفاو بمحافظة البصرة، فيما كشف نتيجة التحقيقات النهائية بشان وفاة مديرها.وعد ناصر الشبلي، في مقابلة متلفزة، أن “من يعتبر قرار التعاقد مع شركة دايو ضرباً للمصلحة الوطنية، واحدا من اثنين، أما متضررا من هذا القرار، او لا يعلم بمنافعه للعراق”.وأضاف الشبلي، أن “الضجة التي اثيرت ضد التعاقد مع شركة دايو سببها أن الميناء مهم جداً وفي حال تم اتمامه وعمل 90 رصيف كما هو مخطط سيؤثر على الموانئ الخليجية والعربية وبالتالي قد تكون هناك اعتراضات لما له من اثار اقليمية”.وأشار إلى أن “كاسر الامواج الذي انشأته شركة دايو بميناء الفاو يعتبر الاطول في العالم ودخل موسوعة جينيس وهي موجودة في البصرة منذ 2012″، مبينا أن “الاتفاق مع دايو يشمل بناء نفق تحت سطح البحر”.وتابع، أن “الاتفاق ينص على زيادة عمق الميناء الى 19.8 متر وسيسمح برسو البواخر الكبيرة لان العمق لدينا حالياً 9 امتار وتذهب الى ميناء جبل علي في الامارات”.وفيما يخص عملية التوقيع مع الشركة الكورية، أكد وزير النقل أن “العديد من النواب حضروا المناقشات مع الشركة الكورية والتي سبقت التوقيع معها ودعموا التوقيع”، مبينا أن “ما طرح عن الشركة الصينية من ارقام لانجاز المشروع يختلف عن الفعلي والحقيقي لانه سيتطلب 3.1 مليار دولار لانشائه”.وبخصوص التحقيقات النهائية بشأن ظروف وفاة مدير الشركة الكورية العاملة في مياء البصرة، أكد الشبلي أن “التقرير الأخير لتحقيقات الجهات الامنية اشار الى ان مدير شركة دايو انتحر وتم منح السفارة الكورية الاوراق الكاملة”، مبينا أنه “بعد حادث وفاة مدير شركة دايو السابق جاء مندوب عن الشركة وطلب 2.8 مليار دولار للتعاقد وخفضنا المبلغ الى 2.6”.

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