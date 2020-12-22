وزير النقل:مجلس الوزراء خول وزارتنا بتنفيذ ميناء الفاو

وزير النقل:مجلس الوزراء خول وزارتنا بتنفيذ ميناء الفاو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020)، تخويل وزارته بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.وذكر الوزير، في بيان مقتضب ، “مبارك للشعب العراقي وبجهود الخيرين والمخلصين تم تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير”.

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