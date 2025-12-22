وزير النقل الولائي محيبس يعبر عن سعادته باحتلال العراق رسمياً من قبل إيران من خلال قطارها!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق أعلن وزير النقل العراقي القيادي في منظمة بدر الإيرانية المدعو رزاق محيبس ،الاثنين، أن نهاية العام الجاري موعداً للبدء بتنفيذ مشروع خط البصرة–شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران.جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة المشروع لاستعراض مستوى التقدم في استكمال المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن انسيابية التنفيذ وفق المخططات المعتمدة.وأكد محيبس في بيان ، أنه “تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لاستلام المقطع الأول بطول (7) كيلومترات، تمهيداً للبدء الفعلي بالتنفيذ، بعد استكمال جميع الإجراءات والمعالجات من قبل الشركة العامة لسكك حديد العراق”.وشدد على “الالتزام الدقيق بالتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل المشروع، لكونه يمثل ركيزة أساسية في المشاريع”، موجهاً باستكمال الإجراءات الإدارية والفنية وتسريع وتيرة الإنجاز “وفق أعلى المعايير الهندسية المعتمدة دولياً”.ولفت إلى أن “المشروع يحظى باهتمام مباشر من الحكومة العراقية، لما يمثله من أهمية في توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، ولاسيما خلال الزيارات الدينية المليونية، يُذكر أن وزارة النقل كانت قد وقعت في وقت سابق عقداً مع شركة إيماثيا كونستروكثيون الإسبانية لإنشاء خط السكة الحديدية بطول 36 كيلومتراً بين البصرة وشلامجة، “في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية، وتعزيز البنى التحتية للنقل، وفق رؤية عصرية تستند إلى المعايير الدولية للتصميم والتشغيل والسلامة”، بحسب البيان.وكان ربط البصرة والشلامجة قد كشفت تفاصيله في العام 2018، إلا أن الطرف العراقي لم يتمكن من بناء خط السكة الحديدية لذلك حتى الآن بسبب مشاكل اقتصادية ونقص في الأموال، بحسب ما أشارت إليه تقارير صحفية سابقة.إلا أن وزير الطرق الإيراني السابق قاسم رستمي قال بعد زيارة إلى العراق في أواخر العام 2021 “أجرينا منذ نحو 20 عاماً، العديد من المفاوضات مع العراق لتنفيذ خط سكة حديد الشلامجة – البصرة، وكان هناك العديد من الاتفاقيات في فترات عدة، ولم تصل إلى النتيجة المرجوة”.وذكرت صحيفة “الفايننشال تريبيون” الايرانية الصادرة بالانكليزية، في أبريل/ نيسان 2023، أن العراق خصص 230 مليون دولار كخطوة أولى، لتنفيذ مشروع خط السكك الحديد “البصرة-شلامجة” الذي تم الاتفاق عليه مع إيران.وهذا الخط هو احتلال رسمي للعراق من قبل إيران من خلال خونة البلد منظمة بدر بزعامة الخائن الإرهابي المدعو هادي العامري ومعه باقي الخونة من الزعامة الإطارية ،وخط إيران سيصل الى الحدود السورية وإلى تركيا لصالح إيران ومجانا ومن اموال العراق وبحماية ذراع إيران الحشد الشعبي والحرس الثوري 

